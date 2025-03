Sintegra Rende, festa all’overtime contro Benevento

StrettoWeb

Sintegra Rende festeggia una grande vittoria, 86-84, con tiro da due- sulla sirena ed al primo supplementare- del solito Ginefra.

Vittoria sofferta ma con un grande cuore. “Tante occasioni per chiudere la partita ma non ci siamo riusciti nei tempi regolamentari anche se avevamo sempre in controllo la gara”, infatti spiega coach Carbone. Tante emozioni e sussulti, nella bella partita tra Rende e Benevento.

Nel supplementare i canestri di Baquero (10 rimbalzi, 14 punti) risultano decisivi oltre al canestro a fil di sirena di capitan Ginefra, come detto. Vittoria che serve a dare fiducia e morale per il futuro per la Sintegra che ora dovrà continuare su questa strada in vista del prossimo impegno casalingo contro Mola. Il mini girone di ritorno si preannuncia molto interessante per la squadra biancorossa.

Tabellino

Rende 86 – Benevento 84 (dopo un supplementare)

Sintegra Rende: Gatta 2, Beyrne-Gomez 16, Lucadamo, Ginefra 5, Ballati 21, Diouf 11, Baquero 14, Guido, Facciolà 4, De Angelis 13

Miwa Benevento: D’Antonio 11, Rianna 4, Gruosso, Ordine 6, Soreca ne, Ndour 13, Iommelli 6, Murolo 32, Bongiovanni 3, Miraglia 9

Arbitri: Marseglia e Conforti

Note: parziali 21-17; 16-14; 16-15; 15-22; 18-16.

