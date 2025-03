“Siderno a teatro”, il 13 marzo il secondo appuntamento

StrettoWeb

Dopo il grande successo di pubblico e di consensi, Giovedì 13 marzo, nell’ambito della seconda edizione della stagione teatrale “Siderno a Teatro”, in corso di svolgimento presso il Cinema Teatro “Nuovo”, sotto la direzione artistica di Piero Procopio, verrà proposta dalla compagnia Hercules di Catanzaro la commedia brillante in due atti di A. Macrì dal titolo “Comu vo’ Diu”. Nel 1918 subito dopo la fine della grande guerra scoppia una pandemia mondiale denominata “Spagnola”, in questo tragico scenario in un piccolo paese del sud un parroco di campagna venne coinvolto suo malgrado a prendere posizione su un matrimonio che non s’ha da fare.

A tutto ciò si aggiunge una perpetua che credendolo malato mette in atto i preparativi per il suo imminente trapasso ma l’arguzia di Patra Tumasinu alla fine sistemerà ogni cosa. La prima edizione, spalmata su più mesi, la scorsa primavera ebbe un eccezionale partecipazione di pubblico.

