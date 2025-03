A Siderno la presentazione delle Giornate Amarcord 2025

StrettoWeb

Con le loro gesta in campo hanno appassionato intere generazioni di sportivi. Questa mattina, i protagonisti degli anni d’oro del calcio calabrese si sono ritrovati al palazzo municipale di Siderno per presentare le Giornate Amarcord 2025 che avranno luogo il 13 e 14 giugno a Cosenza, nei pressi dello stadio “Gigi Marulla”. Si tratta di una manifestazione coordinata dal consigliere comunale della Città di Cosenza Domenico Frammartino, giunta alla terza edizione. La prima ad avere rilevanza regionale, dopo che le precedenti erano state organizzate su scala locale prima e provinciale poi.

In particolare, venerdì 13 giugno verrà allestita una mostra sul calcio femminile in cui grande spazio verrà riservato alla gloriosa “Juve Siderno” del presidente Francesco Ruso e del dirigente Salvatore Papa, fiduciario Coni di zona, che militò per diversi anni nel campionato di serie A. Sabato 14, poi, avrà luogo la mostra fotografica delle varie squadre di calcio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.