Siderno, lunedì l’inaugurazione dell’asilo nido comunale di via Gandhi

Con più di un anno d’anticipo rispetto alla scadenza fissata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (che ha finanziato i lavori di riqualificazione per € 550.000) lunedì 17 marzo alle 10 verrà inaugurato l’asilo nido comunale di via Gandhi a Siderno. Si tratta di una struttura all’avanguardia, in grado di accogliere quasi trenta bambini dai 3 ai 36 mesi con apertura dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, e servizio di refezione. L’investimento sulla riqualificazione dell’asilo nido rappresenta uno dei principali obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, da sempre consapevole dell’importanza di avere in città un servizio educativo per la prima infanzia in grado di contribuire a una formazione ottimale delle giovanissime generazioni e a supporto delle famiglie.

Come si ricorderà, a inizio consiliatura l’Amministrazione Fragomeni aveva ripristinato il servizio per un anno, riscontrando grande apprezzamento da parte dei cittadini.

