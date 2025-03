Siderno: ecco “Betelgeuse”, il nuovo singolo di Shark e Groove

StrettoWeb

E’ disponibile, su tutti i Digital Store, “Betelgeuse”, il nuovo singolo di Shark e Groove. Il titolo si ispira a Betelgeuse, appunto, una delle stelle più grandi e luminose della nostra galassia. Situata nella costellazione di Orione, questa supergigante rossa è circa 1.400 volte più grande del Sole e si trova nelle fasi finali della sua evoluzione. Quando esploderà, diventerà una supernova così brillante da essere visibile persino di giorno, illuminando il cielo per mesi. Il brano, una produzione The Palma Music (per la casa torinese, vestono i panni, rispettivamente, di direttore artistico e project manager Rosario Farò e Antongiulio Iorfida) & Reload Music, powered by Sony, è una riflessione sul tempo, sulla perdita e sulla memoria.

Il duo pop-rap, già vincitore della categoria “Musica” di “Italia’s Got Talent 2015”, conferma altresì la sua spiccata vocazione sociale. Per la copertina del singolo, infatti, sono stati coinvolti i bambini de “Il Girotondo” di Mammola

