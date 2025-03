Siderno, consegnati gli attestati del corso “Idraulico forestale”

StrettoWeb

Sono stati consegnati a Siderno, presso il Centro formazione professionale della Città metropolitana, gli attestati di qualifica del corso per ‘idraulico forestale’, promossi dall’Ente di Palazzo Alvaro, della durata di 600 ore. La cerimonia si è svolta alla presenza del consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna, del dirigente del settore Fortunato Battaglia e della sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni.

“Anche in questo caso – ha affermato Mantegna – abbiamo completato l’iter formativo che interessa un settore che riteniamo strategico per la tutela del territorio metropolitano. Si tratta di una qualifica molto richiesta e sulla quale la Città metropolitana ha puntato, seguendo l’indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, per garantire prestazioni più qualificate e aggiornate”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.