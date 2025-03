Sicilia, Sbardella nuovo commissario regionale di Fratelli d’Italia

StrettoWeb

Luca Sbardella è il nuovo commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia. Il deputato eletto in Lombardia sostituisce Salvo Pogliese e Giampiero Cannella, finora rispettivamente coordinatori per la Sicilia orientale e occidentale. “Buon lavoro a Luca Sbardella, da oggi nominato commissario regionale di Fratelli d’Italia. Sono certo che, come con i suoi predecessori Pogliese e Cannella, anche con Sbardella ci sarà un’ottima collaborazione per continuare il lavoro che con grande impegno il centrodestra sta svolgendo in Sicilia per il bene di tutti i cittadini”. Così il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.