Sicilia, parte il congresso del Pd: si è insediato il commissario ad acta Nico Stumpo

Questo pomeriggio il deputato Nico Stumpo, designato dal PD nazionale come commissario ad acta per il congresso in Sicilia, si è insediato nel corso di un incontro con i segretari e i responsabili organizzazione delle federazioni provinciali, alla presenza del segretario regionale Anthony Barbagallo e dei componenti della segreteria regionale. Nel corso della riunione che si è svolta a Messina Stumpo ha, di fatto, avviato i lavori della VI stagione congressuale siciliana, durante la quale anche sei federazioni provinciali (Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Catania, Ragusa) saranno chiamate ad eleggere i propri vertici.

16 mila iscritti

Saranno complessivamente oltre 16 mila gli iscritti che dovranno eleggere i nuovi componenti dell’Assemblea regionale e il nuovo segretario del Pd siciliano. Il ruolo di Stumpo – commissario ad acta per il congresso – sarà proprio quello di sovrintendere all’iter procedurale da attuare fino all’elezione dei nuovi organismi dirigenziali regionali. Il primo atto del commissario per il congresso è quello rivolto alle federazioni provinciali affinché costituiscano, entro la fine della settimana prossima, le commissioni provinciali per i congressi territoriali.

