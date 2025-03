Sicilia, Germanà: “la Lega è in crescita con 400 amministratori locali”

StrettoWeb

“Siamo in forte crescita in Sicilia. La Lega negli ultimi sei mesi ha fatto grandi numeri completando un tesseramento che ha raggiunto risultati eccellenti. Abbiamo oltre tre mila iscritti e più di 400 amministratori locali. I cittadini sanno di poter contare su un partito concreto che sta dando attenzione al Sud ed alla Sicilia come mai prima”. Lo ha detto al congresso siciliano della Lega il commissario regionale Nino Germanà.

“Oggi siamo impegnati su tre temi importanti: il no al riarmo dell’Europa e la vicinanza agli Stati Uniti, la pace fiscale e la più grande partita della infrastrutturazione della nostra regione con il Ponte dello Stretto in primis”, conclude Germanà.

