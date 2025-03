Sicilia, Germanà: “la manovra finanziaria dovrà essere dedicata alle emergenze”

StrettoWeb

“La manovra finanziaria che si sta affacciando sul parlamento regionale dovrà essere snella e dedicata alle emergenze. Abbiamo condiviso, nel vertice di maggioranza convocato dal presidente Renato Schifani, le logiche che dovranno presiedere alla stesura del testo, senza norme pletoriche e interventi omnibus. Come Lega vogliamo sottolineare l’importanza dello stanziamento per colmare il gap del nuovo nomenclatore sulle tariffe sanitarie“. Lo afferma il senatore Nino Germanà, commissario regionale della Lega in Sicilia.

“Riteniamo che i 15 milioni previsti per tale misura siano un aiuto concreto al comparto della sanità privata ed a quelle strutture che erogano servizi essenziali per il cittadino e per la garanzia del diritto alla salute. Per il resto, abbiamo valutato positivamente anche gli interventi contro la povertà e la eliminazione dei diritti d’imbarco verso gli aeroporti minori della Sicilia”, conclude Germanà.

