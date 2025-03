Dramma in Sicilia: difende il figlio e viene picchiato selvaggiamente, padre muore in ospedale

StrettoWeb

Dramma in Sicilia dove un 45enne, Gino Vaccaro, è morto nell’ospedale Civico di Partinico a cause delle gravi ferite riportate dopo essere stato picchiato selvaggiamente da due persone. Ma cosa è successo? Sembrerebbe che il malcapitato sia sceso in strada per difendere il figlio minorenne che era stato aggredito da alcuni giovani in quanto li aveva rimproverati di correre in auto ad alta velocità lungo le strade cittadine.

Il 45enne è stato malmenato selvaggiamente ed è deceduto poco dopo in ospedale. Anche il minorenne ha riportato ferite tanto da dover essere accompagnato al nosocomio per le cure del caso. Gli autori dell’aggressione si sono consegnati alle forze dell’ordine.

