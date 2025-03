Siccità, Renzi stronca i catastrofismi ad Agrigento: “Sicilia ha tantissima acqua, problema sono le infrastrutture idriche”

StrettoWeb

“L’acqua c’è in questa terra, ma mancano le infrastrutture idriche. Qui, quando ero presidente del Consiglio, ho firmato un assegno da sei miliardi di euro al governatore della Regione e una parte di quei soldi dovevano essere destinati alle infrastrutture idriche”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a una conferenza stampa del partito alla Valle dei Templi di Agrigento. L’ex premier, facendo riferimento alla firma del Patto per la Sicilia, aggiunge: “Avevamo detto sì al ponte sullo Stretto, ma dopo aver messo sei miliardi per le strade e le ferrovie e le infrastrutture idriche che sono priorità. La Sicilia e la provincia di Agrigento hanno la potenzialità – prosegue – per attrarre le persone provenienti da tutto il mondo. La Valle dei Templi e’ un posto straordinario, però se non hai l’acqua significa che si sta dando l’immagine peggiore di noi stessi“.

