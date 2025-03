Serie D: vittorie con brivido per Siracusa e Reggina, la Scafatese ha mollato. Risultati e classifica

StrettoWeb

Una giornata non banale. Il 38° turno del girone I di Serie D ha regalato senza dubbio emozioni, a poche giornate dal termine. In vetta non cambia nulla, tra le prime due, ma non si può dire di certo che siano state due gare tranquille. Il Siracusa va sotto, rischia e vede gli incubi, ma poi vince per 3-1 contro il Castrumfavara. Stava pregustando il +6 sulla Reggina, ma gli amaranto sbancano il campo del Sambiase al 94′ e rimangono a -4, con il fiato sul collo degli aretusei, i quali hanno una gara in più.

Pare ormai aver mollato la presa, invece, la Scafatese, che cade in casa della Sancataldese e scivola a -9 dalla Reggina, con il Sambiase un punto più dietro. Pari della Vibonese. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie D, 28ª giornata

Domenica 23 marzo

Ore 14:30

Pompei-Ragusa 2-1

Vibonese-Acireale 1-1

Ore 15.00

Paternò-Enna 0-0

Sambiase-Reggina 0-1

Sancataldese-Scafatese 2-0

Siracusa-Castrumfavara 3-1

Ore 15.30

Nissa-Sant’Agata 3-2 (in corso)

Riposa: Licata

Mercoledì 26 marzo

Ore 14.30

Locri-Igea Virtus

La classifica di Serie D

Siracusa 63 Reggina 59* Scafatese 50* Sambiase 49 Vibonese 46 Nissa 40 Paternò 38 Igea Virtus 33** Pompei 31* Ragusa 28* Castrumfavara 27* Sancataldese 27* Acireale 27* Enna 25 Licata 22* Sant’Agata 20* Locri 19** Akragas (ritirata)

Prossimo turno Serie D (29ª giornata)

Domenica 30 marzo

Ore 15.00

Acireale-Paternò

Castrumfavara-Sancataldese

Igea Virtus-Pompei

Licata-Siracusa

Reggina-Vibonese

Sant’Agata-Sambiase

Scafatese-Locri

Ragusa-Nissa

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.