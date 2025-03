Serie D, è ufficiale: l’Akragas si ritira. Come cambia la classifica

StrettoWeb

“La Società dell’Akragas comunica ufficialmente di aver trasmesso alla Lega Nazionale Dilettanti la propria rinuncia improrogabile alla prosecuzione del campionato di Serie D, girone I. Dopo un’attenta e sofferta valutazione, il club ha preso atto dell’impossibilità di garantire la continuità della stagione agonistica a causa di difficoltà gestionali ed economiche che non consentono di proseguire il percorso intrapreso. Nonostante questa difficile decisione, la Società conferma il proprio impegno nella crescita dei giovani talenti e proseguirà regolarmente le attività del settore giovanile, con l’obiettivo di garantire continuità e sviluppo al movimento calcistico locale”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale dell’Akragas, che dopo le minacce dei giorni scorsi ha comunicato ufficialmente alla LND la propria rinuncia al campionato di Serie D. Inutile nascondere come questo comporti uno scossone non indifferente alla classifica, così come sta accadendo nel girone C di Serie C, con i punti tolti a tutte le squadre che ne hanno guadagnati contro i siciliani.

La nuova classifica

E così, nell’attesa che la Lega incassi e ufficializzi l’esclusione, questa sarebbe la nuova classifica del girone I di Serie D. La Reggina perderebbe un punto sul Siracusa, andando a -4, ma poi gli aretusei dovranno riposare (il 13 aprile, giorno del match contro l’Akragas) e in quel caso gli amaranto – con una gara in meno – accorcerebbero a -1.

Siracusa 60 riposerà una volta Reggina 56 Scafatese 50 Sambiase 49 riposerà una volta Vibonese 45 riposerà una volta Nissa 39 riposerà una volta Paternò 37 riposerà una volta Igea Virtus 33 Ragusa 28 Pompei 28 Castrumfavara 27 Acireale 26 Enna 24 riposerà una volta Sancataldese 24 Licata 22 riposerà una volta Locri 19 Sant’Agata 19 Akragas (ritirata)

