Serie D, terremoto Enna: si dimettono staff, allenatore e DS. E domenica c’è il Siracusa

“L’Enna Calcio comunica che, a partire da oggi, si è dimesso lo staff composto dal tecnico Giuseppe Pagana, dal vice Francesco Burrafato, dal preparatore atletico Giuseppe Ferruccio e dal preparatore dei portieri, Francesco Spampinato. Si è dimesso anche il direttore sportivo Giuseppe Restuccia. La società desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i membri dello staff per il lavoro svolto e l’impegno profuso sin dalla scorsa estate. In particolare, si riconosce a Giuseppe Restuccia un contributo fondamentale alla crescita dell’Enna Calcio in questi anni, sotto molti aspetti, e a lui rimarranno sempre sentimenti di grande stima e gratitudine. L’Enna Calcio è già al lavoro per definire il nuovo staff tecnico e comunicherà i nomi dei nuovi incaricati prossimamente”.

Così in una nota l’Enna, questa mattina, comunica la rivoluzione tecnica – forzata – a causa delle dimissioni dell’allenatore, con tutto lo staff, e del direttore sportivo. E domenica c’è il difficile impegno casalingo contro la capolista Siracusa.

