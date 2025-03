Serie D, rissa Licata-Siracusa: i chiarimenti del Presidente Ricci sul suo saluto

StrettoWeb

Il Presidente del Siracusa Ricci ha voluto fornire alcune precisazioni in merito al saluto che ha preceduto la maxi-rissa nel post gara di Licata di ieri, partita vinta per 0-1 dagli aretusei con un gol di Convitto al 90′. “In relazione a come alcune testate hanno ricostruito il fine gara di domenica scorsa a Licata, il Siracusa Calcio 1924 ritiene opportuno offrire alcune precisazioni”, si legge.

“Pare che la vexata quaestio sia stato il saluto che il presidente Alessandro Ricci ha riservato agli spettatori della gradinata, settore peraltro da cui il presidente Ricci ha assistito all’incontro. Un saluto, tutt’altro che sarcastico, destinato ai ragazzi delle scuole calcio, che erano presenti nel gradoni del ‘Liotta’. Una presenza che Ricci ha particolarmente apprezzato considerato che lo stesso accade con le scuole calcio e con quelle di ogni ordine e grado anche al ‘De Simone’ in occasione delle partite della formazione aretusea”.

“Vorrei ricordare – ha detto il presidente Ricci – che nel corso della mia esperienza di dirigente sportivo non ho avuto alcuna difficoltà a complimentarmi con Antonini e con il Trapani nella sera in cui hanno vinto il campionato davanti a noi. Oppure andare sotto la curva della Reggina, lo scorso anno, per applaudirli e salutarli, come abbiamo fatto anche con la Vibonese e ad Agrigento. Chi intende accusare questa società di mancanza di sportività ha evidentemente sbagliato indirizzo. Ma quello che importa di più è che dopo aver avuto un chiarimento, nel dopogara, con i dirigenti del Licata per me la questione è chiusa”.

