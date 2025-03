Serie D, nuovo rinvio per Locri-Igea Virtus: non si gioca mercoledì. La data del recupero

StrettoWeb

“Si informa che la partita programmata per mercoledì 26 Marzo 2025 è stata posticipata al 2 aprile 2025 alle ore 15:00. Il rinvio è stato disposto dalla Lega a seguito della convocazione dei tesserati della Nuova Igea Virtus per la Rappresentativa di Serie D, impegnata nella ‘Viareggio Cup’. Tutti gli accrediti e acquisti di tagliandi e diretta effettuati, saranno ovviamente validi per la partita del 2 Aprile 2025. Ci scusiamo per l’eventuale disagio e invitiamo tutti i tifosi a essere presenti il 2 aprile per sostenere la nostra squadra”.

Così in una nota il Locri informa del nuovo rinvio del match contro l’Igea Virtus, che era già stato posticipato una volta, a mercoledì 26. La gara era in programma, da calendario, per la giornata di ieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.