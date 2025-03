Serie D, posticipato il calcio d’inizio di Reggina-Vibonese

StrettoWeb

“A ratifica accordi intercorsi tra le Società interessate, si comunica il posticipo dell’orario d’inizio della gara Reggina-Vibonese, campionato di Serie D 2024/25, in programma domenica 30 marzo alle ore 15.30“. Così in una nota il club amaranto comunica il posticipo di mezz’ora della sfida di domenica. Nella giornata di ieri era stato il Siracusa ad annunciare il cambiamento d’orario per il match a Licata.

Così le due squadre giocheranno in contemporanea, vista la lotta per il primo posto. Ricordiamo che da questo weekend, in concomitanza del passaggio all’ora legale, le gare del girone I di Serie D – da calendario – inizieranno alle ore 15 e non più alle 14.30, salvo ovviamente cambiamenti ufficiali, come in questo caso.

Partita trasmessa su Vivo Azzurro Tv: come accedere

La partita del Granillo sarà trasmessa gratuitamente su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma che ogni fine settimana sceglie alcune gare di Serie D da mostrare. Per guardare la partita basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito vivoazzurrotv.it.

