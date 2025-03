Serie D, un match spostato da domenica a mercoledì

StrettoWeb

“L’A.C. Locri 1909 comunica che la gara contro la Nuova Igea Virtus, originariamente fissata per il giorno 23 marzo 2025 alle ore 14:30, è stata posticipata a mercoledì 26 marzo 2025 alle ore 14:30. La decisione è stata presa in seguito alla lieta convocazione di un tesserato della Nuova Igea Virtus nella rappresentativa della Serie D, che ha richiesto un adeguamento della programmazione. Nei prossimi giorni seguiranno tutti i consueti aggiornamenti riguardanti gli accrediti stampa, l’acquisto dei tagliandi e la diretta dell’incontro. L’A.C. Locri 1909 ringrazia per la comprensione e invita la propria tifoseria a essere sempre al fianco della squadra”.

Così in una nota il club reggino comunica lo spostamento del match contro i siciliani da domenica a mercoledì.

