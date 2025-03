Serie D, svelate le date di playoff e playout: quando si gioca. Il regolamento degli spareggi

StrettoWeb

La Serie D entra nel vivo. Momento clou della stagione, che arriva nella sua fase finale, quella in cui si decretano i verdetti dopo un anno di sfide e battaglie. Il Dipartimento Interregionale, in un comunicato ufficiale, ha reso note le date in cui si giocheranno i playoff e i playout. In riferimento al girone I, particolare attenzione a Reggina e Siracusa. Una delle due verrà promossa direttamente in Serie C, l’altra dovrà battagliare tramite gli spareggi, sperando in un ripescaggio.

Di seguito le date ufficiali:

PLAYOFF

Semifinali: 11 maggio 2025, ore 16

Finali: 18 maggio 2025, ore 16

Regolamento Play Off Serie D (190 KB)

PLAYOUT

11 maggio 2025, ore 16

Regolamento Play Out Serie D (182 KB)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.