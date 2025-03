Serie D, è di nuovo caos Akragas. Arnone: “il rischio è di non giocare contro il Licata e ritirare la squadra”

StrettoWeb

“Incredibile! Avremo l’illuminazione al campo Esseneto e rischiamo di non avere più la squadra. Terra di Pirandello! Sindaco Micciché, Onorevoli, imprenditori, diamoci una smossa, altrimenti questa settimana ritiriamo l’Akragas dal campionato“. Questa è la scritta di un poster affisso al bus dell’Akragas da parte di Giuseppe Arnone, che da qualche settimana ha preso le redini del club di Agrigento.

“Il rischio è che non si arrivi a giocare la partita in casa contro il Licata, perché non ci saranno più soldi per pagare il gesso per delimitare il campo o la cena di fine partita. Un generoso imprenditore” ha pagato “il pieno per il bus per la trasferta di Reggio Calabria. Non abbiamo potuto prenotare l’albergo”, partendo “alle 6 di mattina per attraversare lo Stretto e affrontare la Reggina”, ha aggiunto Arnone parlando in un lungo video sul proprio canale You Tube e stimolando il Sindaco Micciché.

Dopo il ritiro sventato già qualche settimana fa, proprio per l’intervento di Arnone, ora il nuovo rischio di esclusione dopo le minacce del club. Ricordiamo che in tal caso, così come successo in Serie C, verrebbero tolti tutti i punti alle squadre che ne hanno conquistati contro l’Akragas. La Reggina, che ha appena battuto i siciliani, perderebbe i 3 punti più quello conquistato all’andata (4 totali). Il Siracusa invece ne perderebbe 3. La distanza, quindi, si allungherebbe, con gli amaranto a -4, ma poi il Siracusa sarà costretto a riposare forzatamente e in quel caso la Reggina potrebbe accorciare.

