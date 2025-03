Serie D, l’Akragas annuncia il nuovo Amministratore Delegato | NOME

StrettoWeb

Novità dirigenziali in casa Akragas, dopo l’ingresso dell’imprenditore Arnone che ha scongiurato l’incubo ritiro. Il club ha annunciato il nuovo Amministratore Delegato, salutando il dimissionario Strano. “La Società dell’Akragas desidera esprimere un sincero e sentito ringraziamento a Graziano Strano per l’impegno, la dedizione e la professionalità con cui ha operato nei due anni trascorsi all’interno del club. Il suo contributo è stato prezioso in ogni fase del suo percorso, fino al delicato e strategico incarico di Amministratore Delegato, ricoperto con competenza e senso di responsabilità. La Società Akragas riconosce con gratitudine il lavoro svolto da Graziano Strano e gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera, auspicando per lui nuove soddisfazioni professionali e personali”, si legge.

“Contestualmente, la Società annuncia che il nuovo Amministratore Delegato dell’Akragas è l’imprenditore Sergio Di Benedetto, figura di comprovata esperienza e competenza, pronto a mettere le proprie capacità al servizio del club. A lui va un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro”.

