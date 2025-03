Serie C: goleada del Crotone contro il Latina, i calabresi si avvicinano al 3° posto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Grande vittoria casalinga per il Crotone di Emilio Longo, i calabresi superano 4-0 il Latina nella 34ª giornata del girone C di Serie C e si avvicinano al terzo posto in classifica. Un match che ha i visto i padroni di casa vincere con forza e determinazione con una prestazione maiuscola. Dopo i primi 20-25 minuti di studio per le due squadre, ecco il vantaggio di Murano, veloce a sfruttare una respinta del portiere ospite. Prima del vantaggio, i calabresi avevano creato varie occasioni da goal e preso un palo con Vitale.

Nel secondo tempo la squadra di Longo controlla con tranquillità e segna altri goal. Prima Tumminello, in apertura di ripresa, e poi Rispoli portano il Crotone avanti di 3 reti. In chiusura c’è spazio anche per il quarto goal di Gomez.

Risultati 34ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

ACR Messina-Altamura 3-1

Crotone-Latina 4-0

Ore 17:30

Casertana-Foggia

Picerno-Sorrento

Domenica 30 marzo

Ore 15:00

Audace Cerignola-Monopoli

Trapani-Catania

Ore 17:30

Potenza-Giuliano

Avellino-Benevento

Classifica Serie C Girone C

Avellino 60** Audace Cerignola 58** Monopoli 53* Crotone 51 Benevento 46* Potenza 44** Catania 44* Picerno 41* Giugliano 38** Cavese 38* Juventus U23 38 Altamura 34* Trapani 32** Sorrento 32** Foggia 30* Latina 28* Casertana 22** ACR Messina 19 Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

*** Tre partite in meno

Riposano: Juventus U23 e Cavese

Programma 35ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 5 Aprile

Ore 15.00

Altamura-Picerno

Juventus U23-Crotone

Latina-Trpani

Domenica 6 Aprile

Ore 15.00

Latina-Trapani

Cavese-Audace Cerignola

Monopoli-Potenza

Ore 17:30

Sorrento-Acr Messina

Ore 20:30

Catania-Avellino

Lunedì 7 Aprile

Ore 20:30

Giugliano – Casertana

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.