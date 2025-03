Serie C: grande festa allo Scida, il Crotone vince contro il Giugliano ed ipoteca i play off | CLASSIFICA

StrettoWeb

Allo stadio “Scida” si è disputata la partita tra Crotone e Giugliano, valido per la 30ª giornata del girone C di Serie C. Entrambe sono giunte all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare punti importanti in ottica playoff alla luce dei vari cambiamenti dopo l’esclusione del Taranto. I tre punti, seppur sofferti, sono fondamentali per i calabresi in ottica play off in una partita molto combattuta.

La partita

Si mette subito bene la partita per il Crotone. I padroni di casa la sbloccano dopo un solo minuto con Gomez, al 16′ il raddoppio ancora con Gomez. Al 27′ il Giugliano accorcia con Padula. Al 39′ espulso il portiere della squadra ospite che resta in 10. E’ stato un primo tempo molto vivace ed avvincente quello dello Scida. Nella ripresa, al 62′ il Giugliano addirittura pareggia in inferiorità numerica con Nepi. Il Crotone a questo punto cerca di reagire e riesce a segnare il 3-2 allo scadere con Cargnelutti. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della partita.

Risultati Serie C girone C, 30ª Giornata

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Acr Messina-Avellino 0-1

Latina-Catania 1-4

Trapani-Monopoli 0-1

Ore 17:30

Juventus U23-Altamura 1-2

Potenza-Cavese 2-2

Domenica 8 marzo

Ore 15:00

Foggia-Sorrento 2-1

Picerno-Audace Cerignola 0-0

Ore 17:30

Crotone-Giugliano 3-2

Ore 19:30

Casertana-Benevento

Classifica Serie C girone C

Audace Cerignola 61 Avellino 58 Monopoli 52 Crotone 46* Benevento 46* Potenza 45 Catania 41 (-1) Picerno 39* Giugliano 38* Trapani 38* Sorrento 35* Cavese 34 Juventus Next Gen 33 Foggia 33* Altamura 32* Latina 27* Casertana 22** Messina 15 (-4)* Turris 5 (-11)* Taranto escluso

** due partite in meno

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie C, 31ª giornata

Mercoledì 12 marzo

Ore 18.30

Altamura-Casertana

Cavese-Messina

Giugliano-Picerno

Monopoli-Latina

Sorrento-Juventus Next Gen

Ore 20.30

Avellino-Trapani

Ore 20.45

Audace Cerignola-Foggia

Benevento-Crotone

Catania-Turris rinviata

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.