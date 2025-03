Serie C, il Catania sbanca Latina: ottima vittoria per i siciliani

StrettoWeb

Ottima vittoria del Catania sul campo del Latina nella 30ª giornata del girone C di Serie C. Questi tre punti aiutano sicuramente la classifica e consolidano i siciliani nella zona play off. La squadra di Toscano può finire il campionato in crescendo per puntare dritti alla Serie B: non sarà semplice ma comunque il Catania ha l’obbligo di provarci. Il primo tempo è stato abbastanza blando e si è concluso sullo 0-0. Da registrare una sola occasione per gli etnei con Di Gennaro che non sfrutta la giocata di Jimenez.

Nella ripresa, il Catania torna in campo più convinto ma al 52′ Ekuban apre le danze per il Latina, dopo tre minuti è bomber Montalto a segnare su rigore ed a portare i siciliani sul’1-1. Al 70′ Jimenez fa un grande goal dribblando per 3 giocatori portando il parziale sull’1-2. All’85’ ancora Jimenez su rigore per lo 1-3. Al 94′ 1-4 con un autogoal di Francioni.

Risultati Serie C girone C, 30ª Giornata

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Acr Messina-Avellino 0-1

Latina-Catania 1-4

Trapani-Monopoli 0-1

Ore 17:30

Juventus U23-Altamura

Potenza-Cavese

Domenica 8 marzo

Ore 15:00

Foggia-Sorrento

Picerno-Audace Cerignola

Ore 17:30

Crotone-Giugliano

Ore 19:30

Casertana-Benevento

Classifica Serie C girone C

Audace Cerignola 60* Avellino 58** Monopoli 52** Benevento 46* Potenza 44* Crotone 43 Catania 41 (-1)** Giugliano 38 Picerno 38 Trapani 38* Sorrento 35 Juventus Next Gen 33* Cavese 33* Foggia 30 Altamura 29 Latina 27* Casertana 22 Messina 15 (-4)* Turris 5 (-11)* Taranto esclusa

*una partita in più

** due partite in più

Prossimo turno Serie C, 31ª giornata

Mercoledì 12 marzo

Ore 18.30

Altamura-Casertana

Cavese-Messina

Giugliano-Picerno

Monopoli-Latina

Sorrento-Juventus Next Gen

Ore 20.30

Avellino-Trapani

Ore 20.45

Audace Cerignola-Foggia

Benevento-Crotone

