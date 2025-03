Serie C, trionfo casalingo per la Nino Romano: 3-0 al Team Volley Messina

StrettoWeb

La Nino Romano non giocava davanti al suo pubblico dall’8 febbraio e, dopo tutto questo tempo, la voglia di riprovare le emozioni che solo il proprio tifo sa trasmettere è tanta. Le ragazze di Mr. Maccotta appaiono subito concentrate, malgrado la classifica deponga completamente a loro favore, visto che si trovano di fronte la Team Volley Messina, squadra ultima in classifica e destinata, probabilmente, alla retrocessione.

La squadra di coach Laganà si presenta al Palaciantro con una formazione rimaneggiata rispetto alla gara di andata: sono infatti assenti Gaia Santamaria, Claudia Fulci, Simona Costa e Francesca Frigione, per cui le scelte di inizio gara ricadono su Maggiari Arianna e Barbera in diagonale opposta, Baldaro e Gironi al centro, capitan D’Amico e Lo Nostro a banda; libero la numero 5 Lembo.

Dal canto suo, la Romano deve affrontare l’ennesimo imprevisto stagionale: durante il riscaldamento la giovane Francesca Fleres subisce una distorsione alla caviglia che la mette fuori gioco per il match. Assorbita la delusione e il dispiacere per l’incidente, Mr. Maccotta schiera il suo sestetto: Fleres Stefania e Impellizzeri in diagonale opposta, Bertè e Maccotta come schiacciatrici e il duo Pino – Puglisi al centro; libero e capitana Giorgia Cuzzocrea.

Il primo set è stato un monologo milazzese fatto di aggressività al servizio e gioco veloce in attacco. Questa combinazione ha messo all’angolo la Team Volley che, in nessun modo, è riuscita a fermare l’ondata rossoblù che le è arrivata addosso. Fleres fa viaggiare la palla velocemente da una parte all’altra della rete, smarcando le sue attaccanti e, quando decide di giocare sulla sua testa, trova in Puglisi un terminale micidiale: 4 punti su 4 attacchi per la centrale mamertina. Solo Lo Nostro riesce a mettere un po’ di pepe alla retroguardia delle RomaNine con tre pallonetti consecutivi che rendono meno amaro il punteggio di questo primo gioco, che comunque recita un pesante 25-12 finale.

Nel secondo parziale la Team Volley Messina si presenta in campo con la Imbesi in regia e la giocatrice ripaga la fiducia della sua allenatrice sfoderando una prestazione ordinata in palleggio ma, soprattutto, attenta in difesa, riuscendo lì dove le sue colleghe avevano fallito: rendere difficile il compito a Bertè & co.

Le peloritane mettono molta più intensità rispetto al set precedente, mentre la Nino Romano lascia in panchina la cattiveria vista fino a poco tempo prima. Ne risulta una partita tirata punto a punto, con le due squadre che se la giocano alla pari, ognuna sfoderando le armi migliori di cui dispone, fino ad arrivare al 22 pari. Qui, la poca esperienza delle ospiti viene fuori: due errori e un pallonetto di Maccotta consegnano anche il secondo parziale alle padrone di casa (25-22).

Nel terzo gioco le ragazze di Laganà subiscono il contraccolpo, mentre la Romano rientra in campo con ritrovata convinzione. Ne consegue un ritorno al passato: le RomaNine comandano il gioco, mentre la Team Volley fatica a rimanere in partita.

In questo spezzone di partita è la Impellizzeri a dare una grossa mano alla propria squadra, sfoderando una prestazione importante che la porta a mettere a segno 6 punti nel parziale (saranno 9 a fine partita). Ritorna anche l’intesa al centro tra Fleres e Puglisi, mentre Maccotta continua a sfornare punti in ogni situazione. Ormai la partita è indirizzata verso la vittoria per la Romano e solo un piccolo calo di concentrazione finale delle mamertine rende il risultato finale un po’ meno amaro (25-17).

Classifica e prospettive

Con questo 3-0 la Nino Romano può ancora sperare nel sogno play-off, anche se la Messina Volley continua a inanellare vittorie da 3 punti, non dando la possibilità alle avversarie di ridurre il gap in classifica. La Romano, però, ha dimostrato di essere una squadra compatta e determinata, pronta a lottare fino alla fine per centrare l’obiettivo stagionale.

A fine gara le prime parole di Alessandra Musicò sono dedicate ad Alice Impellizzeri che l’ha sostituita in questo match: “Sono contenta che abbia giocato Alice e che abbia fatto una bellissima partita. Nel secondo set abbiamo avuto un calo di tensione e loro sono state bravissime: hanno una buona correlazione muro-difesa e un’ottima battuta e ci hanno messo tanto in difficoltà ma poi siamo stati bravi a recuperare ed a portare a casa il set. In ottica play-off non sarà facile però noi ci crediamo ancora tanto e proveremo a fare punti anche con la prima in classifica malgrado sia più forte”.

Coach Maccotta si esprime così: “Nel primo set abbiamo fatto bene, sviluppando anche un bel gioco ma poi, come al solito, si pensa di campare di rendita creandoci delle difficoltà. Per sviluppare costantemente il nostro gioco di centro abbiamo bisogno che arrivino i palloni e purtroppo, pur non prendendo tanti aces, quello non sta arrivando sono i palloni + e doppio +, quelli più adatti per giocare al centro, per cui perdiamo il supporto del centrale e diventiamo leggibili per la squadra avversaria”.

Tabellino Pol. Nino Romano-Team Volley Messina 3-0

Parziali set: 25-12, 25-22, 25-17

Durata Set: 22’ 32’ 25’

Muri: 1-0, Ace: 7-3

Pol. Nino Romano: Flere S. 3, Bertè 11, Pino 5, Musicò ne, Maccotta 16, Puglisi 10, De Luca 1, Prizzi ne, Cuzzocrea (L) 0, Fleres F. ne, Formica ne, Impellizzeri 9, Schepis (L) 0.

Team Volley Messina: Baldaro 2, D’Amico 5, Lo Nostro 5, Maggiari I. 2, Maggiari A. 0, Barbera 3, Gironi 4, Sturniolo 0, Imbesi 1, Savarese 2, Lembo (L) 0.

