Serie C, rinviato il match tra “disperate”: Turris-Taranto non si gioca. Baratro vicino per entrambe

La Lega Pro ha disposto il rinvio della gara Turris-Taranto, già programmata per sabato 8 marzo 2025 alle ore 17:30, a data da destinarsi. Non si gioca, come prevedibile, il match tra le due “disperate” del girone C di Serie C. La loro situazione è nota. Per i pugliesi si tratta del secondo rinvio, il giorno dopo il deferimento e in attesa della decisione.

Nessuna decisione ufficiale invece, ancora (ma manca poco), per la Turris, la quale – come si legge nella nota ufficiale riguardante il rinvio – ha ricevuto “l’avviso di conclusione delle indagini nel procedimento disciplinare instaurato a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C”. Per le due squadre il destino pare segnato, con l’esclusione che rischia di essere sempre più vicina, riscrivendo la classifica del girone.

