Serie C, partite in chiaro in tv: importante conferma per i prossimi 3 anni

“Lega Pro e Rai insieme anche per il prossimo triennio. Assegnato il Pacchetto nazionale dirette in chiaro, che garantirà alla principale emittente nazionale di trasmettere una gara per ogni turno di regular season, playoff, playout, Coppa Italia e supercoppa su Rai Sport e Rai 2. Dalla presentazione del nuovo logo al perfezionamento delle formule di commercializzazione, il processo di rafforzamento della Serie C continua grazie al consolidamento dello storico legame con Rai, che permetterà alle sessanta squadre della Lega Pro – presenti in diciannove regioni – di entrare ogni weekend nelle case degli italiani, facendo divertire gli appassionati ed esultare i tifosi”. E’ quanto si legge in una nota della Lega Pro.

“I canali Rai, dunque, racconteranno le gare di andata e ritorno delle finali playoff e di Coppa Italia, con rubriche, collegamenti prepartita e interviste a cura di un gruppo di giornalisti dedicato alle competizioni Lega Pro. La Serie C esprime la propria soddisfazione per l’accordo concluso con Rai, che conferma l’appetibilità del campionato e riconosce il lavoro che quotidianamente viene svolto al servizio dei club. Oggi gli sforzi vengono premiati, con l’attenzione al prodotto, ai giovani e alla comunicazione. La Serie C si continua a impegnare a 360 gradi e la vetrina offerta da Rai, a cui va il ringraziamento per aver creduto nel progetto, rappresenta una grande opportunità”.

