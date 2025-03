Serie C: il Monopoli passa a Trapani, i pugliesi la sbloccano nel finale | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Trapani perde di misura (0-1) contro un Monopoli che vuole restare attaccato al primo posto nella 30ª giornata del girone C di Serie C. . Per la squadra di Torrente il posto play off va conquistato partita dopo partita, alla luce della classifica. Grande battaglia nel primo tempo ma poche occasioni nitide di goal, i continui capovolgimenti da una parte e dall’altra rendono il match molto avvincente. All’81’ cross di Bruschi da calcio d’angolo, Miceli sbuca in area e calcia al volo, palla nell’angolino. I pugliesi riescono a portare a casa la partita.

Il Monopoli raccoglie la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro l’Acr Messina. Situazione opposta per il Trapani, che perde la seconda gara di fila dopo la battuta d’arresto contro l’Audace Cerignola.

Risultati Serie C girone C, 30ª Giornata

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Acr Messina-Avellino 0-1

Latina-Catania 1-4

Trapani-Monopoli 0-1

Ore 17:30

Juventus U23-Altamura

Potenza-Cavese

Domenica 8 marzo

Ore 15:00

Foggia-Sorrento

Picerno-Audace Cerignola

Ore 17:30

Crotone-Giugliano

Ore 19:30

Casertana-Benevento

Classifica Serie C girone C

Audace Cerignola 60* Avellino 58** Monopoli 52** Benevento 46* Potenza 44* Crotone 43 Catania 41 (-1)** Giugliano 38 Picerno 38 Trapani 38* Sorrento 35 Juventus Next Gen 33* Cavese 33* Foggia 30 Altamura 29 Latina 27* Casertana 22 Messina 15 (-4)* Turris 5 (-11)* Taranto esclusa

*una partita in più

** due partite in più

Prossimo turno Serie C, 31ª giornata

Mercoledì 12 marzo

Ore 18.30

Altamura-Casertana

Cavese-Messina

Giugliano-Picerno

Monopoli-Latina

Sorrento-Juventus Next Gen

Ore 20.30

Avellino-Trapani

Ore 20.45

Audace Cerignola-Foggia

Benevento-Crotone

