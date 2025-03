Serie C Femminile, Nino Romano corsara ad Aci Catena

StrettoWeb

Se questa partita fosse stata un film con la Romano protagonista, il titolo più adatto per rappresentare ciò che hanno provato le ragazze di Mr. Maccotta sarebbe stato “Andata e ritorno dall’inferno”. Dire che una partita che ha contato ben 78 errori (43 Golden, 35 Romano) sia stata bella da vedere rappresenterebbe una bugia bella e buona ma, sicuramente, la tensione e l’adrenalina che si sono sviluppate durante tutto il match, ha tenuto gli spettatori incollati ai seggiolini della palestra per tutto il tempo e, alla fine, sono usciti soddisfatti dello spettacolo a cui hanno assistito.

Mister Tomasello, dimostra ancora una volta che la sua specialità è studiare le avversarie e apporre le giuste contromisure per metterle in difficoltà e la Romano non può essere un’eccezione. La tattica studiata dall’allenatore catenoto è tanto semplice quanto efficace: imporre un ritmo veloce fatto di primi tempi e di aperture a banda e di controllo totale delle traiettorie di attacco delle due schiacciatrici milazzesi, Bertè e Maccotta. Questa tattica ha disorientato completamente la squadra di Mr. Maccotta che, all’inizio, appare totalmente in balìa dell’avversaria e a riprova di ciò basti pensare che a metà set, sul risultato si 16-9 Golden, la Romano aveva messo a terra solo due palloni, entrambi di Alice Maccotta, l’unica, fino a quel momento, che ha dato l’impressione di crederci.

Nella metà campo della Golden si respira tutt’altra aria e la regista Libassi trova nell’opposto Ardito una fidata complice e destina a lei le palle più importanti da trasformare in punto fino al 25-17 finale. L’andata verso l’inferno è solo cominciata.

Nel secondo set la Golden rallenta la sua corsa ma non la ferma del tutto mentre le RomaNine sono ancora rinchiuse in quel tunnel di errori ed orrori che, di fatto, sono costate loro il primo set.

Bertè e Musicò appaiono parecchio sottotono mentre il gioco di centro è limitato da una ricezione poco precisa e la sola Alice Maccotta non può bastare per affrontare una gara così complicata così si prova a pescare il jolly dalla panchina ed ecco che, circa a metà set, fa il suo ingresso in campo Alice Impellizzeri. È probabilmente questa la svolta del match.

Grazie all’ingresso della nuova opposta, Stefania Fleres può contare su un’arma in più e con il fisiologico calo delle avversarie, il set rimane in equilibrio e le due squadre vanno a braccetto fino ai vantaggi finali e quando la Golden conquista per ben due volte la possibilità di chiudere il set, la Romano arriva a bussare alle porte dell’inferno perché la perdita di un ulteriore set e quindi di almeno un punto in classifica, avrebbe segnato la resa definitiva in chiave play off.

Da questo momento, comincia il viaggio di ritorno: la Romano si rifiuta di arrendersi e guidate dalle due “Alice” presenti in campo, rialzano la testa e riescono a conquistare il set (26-28).

La Golden non ha più la forza di inizio match e subisce la ritrovata compattezza delle mamertine che hanno ritrovato maggiore equilibrio con l’ingresso della De Luca al posto di una Bertè apparsa in confusione. Il terzo set rappresenta la definitiva risalita verso la luce delle RomaNine che comandano il gioco e fanno proprio il parziale con un roboante 13-25.

Nel quarto gioco la Golden si aggrappa ancora una volta alla Ardito ma anche lei appare stanca e, per questo, di più facile lettura per la difesa milazzese mentre Impellizzeri impreziosisce la sua partita con un ace che la porta ad essere l’MVP della gara e che segna la definitiva resa delle padroni di casa che capitolano, definitivamente, quando una super Maccotta mette a terra il punto del definitivo 17-25 e porta le sue compagne “a riveder le stelle”.

Questi 3 punti conquistati ad Aci Catena non sono importanti solo per la classifica, ma dimostrano quanto questa squadra non voglia mai arrendersi, nemmeno quando le cose sembrano andare di male in peggio, nemmeno quando arrivi ad un passo dalle porte dell’inferno.

Le dichiarazioni del post gara

A fine partita, sono Mr. Maccotta e Stefania Fleres a trasformare in parole le emozioni vissute.

Mr. Maccotta: “ci hanno studiato e hanno fatto quello che dovevano fare e finchè hanno tenuto il ritmo alto, abbiamo avuto grosse difficoltà. Avevo detto alle ragazze di avere pazienza che prima o poi ci sarebbe stato un calo e saremmo dovute essere pronte ad approfittarne e così è stato. Siamo una squadra, non siamo entità separate e lo abbiamo dimostrato nelle partite difficili in cui mancavano componenti e qualcuna si è sacrificata a giocare fuori ruolo”.

Stefania Fleres: “sapevamo che venivamo a scontrarci contro una squadra molto organizzata e che giocano una bella pallavolo e sapevamo che sarebbe stata una vera battaglia. Il primo set ci siamo trovate disorientate tra noi compagne e questo ha portato ad un cattivo risultato ma già dal secondo abbiamo avuto più coscienza di quello che siamo e siamo riuscite a dare il nostro meglio”.

Tabellino Golden Volley Aci Catena-Pol. Nino Romano 1-3

Parziali set: 25-17, 26-28, 13-25, 17-25

Aci Catena: Scionti 3, Sorbello (L) 0, Pecoraro E. 0, Grillo (L) 0, Ardita 14, Beninato 8, Pecoraro S. 0, Ciancio ne, Cardaci 1, Di Fini 0, Libassi, 4, Spina 7, Tornello 5.

Nino Romano: Fleres S. 1, Bertè 6, Pino 7, Musicò 0, Maccotta 15, Puglisi 10, De Luca 1, Impellizzeri 11, Fleres F. 0, Cuzzocrea (L) 0, Schepis (L) ne.

Durata Set: 24’ 34’ 24’ 27’

Muri: 3 – 7, Ace: 3 – 6

Errori: 43 – 35

