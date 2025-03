Serie B: Palermo vince a Salerno, i siciliani si rilanciano in zona play off | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Palermo con tenacia e determinazione torna in Sicilia con tre punti fondamentali dalla trasferta in Campania contro la Salernitana. Con la vittoria odierna per 1-2 la squadra di Dionisi si rilancia in zona play off della Serie B. Nel primo tempo i rosanero gestiscono bene la partita tra possesso palla e varie occasioni, chiudendo la prima frazione avanti di ben due goal grazie a Brunori e Pohjanpalo. Nella ripresa il Palermo gestisce con calma la partita senza avere grosse difficoltà da parte dei padroni di casa. La Salernitana accorcia nel recupero: Amatucci di testa svetta nell’area di rigore dei rosanero e batte Audero.

Risultati Serie B, 31ª Giornata

Venerdì 28 marzo

Ore 20.30

Spezia-Brescia 0-1

Sabato 29 marzo

Ore 15.00

Ore 15.00

Cosenza-Pisa 0-3

Mantova-Sudtirol 2-0

Modena-Catanzaro 2-1

Sampdoria-Frosinone 0-3

Ore 17.15

Cremonese-Cittadella 2-2

Ore 19.30

Sassuolo-Reggiana 5-1

Domenica 30 marzo

Ore 15.00

Carrarese-Bari 2-1

Cesena-Juve Stabia 1-2

Ore 17.15

Salernitana-Palermo 1-2

Classifica Serie B

Sassuolo 72 Pisa 63 Spezia 55 Cremonese 49 Catanzaro 46 Juve Stabia 46 Cesena 42 Palermo 42 Bari 40 Modena 38 Carrarese 36 Frosinone 36 Brescia 34 Sudtirol 34 Cittadella 34 Mantova 33 Reggiana 32 Sampdoria 32 Salernitana 30 Cosenza 25 (-4 )

Prossimo turno Serie B, 32ª giornata

Venerdì 4 aprile

Ore 20.30

Reggiana-Cremonese

Sabato 5 aprile

Ore 15.00

Brescia-Mantova

Cittadella-Carrarese

Frosinone-Cosenza

Sudtirol-Cesena

Ore 17.15

Pisa-Modena

Ore 19.30

Juve Stabia-Salernitana

Domenica 6 aprile

Ore 15.00

Catanzaro-Bari

Palermo-Sassuolo

Ore 17.15

Spezia-Sampdoria

