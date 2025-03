Serie A, Trapani ko A Sassari dopo 4 vittorie consecutive. In 4 provano l’aggancio in vetta | CLASSIFICA

StrettoWeb

Dopo 4 vittorie consecutive la Trapani Shark torna ad assaporare il gusto amaro della sconfitta. La formazione siciliana, che nel turno precedente aveva conquistato la vetta della classifica per la prima volta nella sua storia, si ritrova adesso nel mirino di Virtus Bologna, Olimpia Milano, Trento e Brescia tutte a -2 e pronte a raggiungerla in vetta. In virtù del big match Trento-Brescia solo in 3 potranno virtualmente agganciare il primo posto.

Il club del presidente Antonini parte bene nel primo quarto ma incassa 51 punti a cavallo dell’intervallo lungo segnandone appena 32. Un solco che Sassari gestisce nel quarto periodo di gioco e che vale due punti preziosi per i sardi trascinati dai 22 punti di Tobbs, i 20 di Bendzius e da Thomas che sfiora la doppia doppia (10 punti e 9 rimbalzi). A Trapani non bastano i 18 punti di Robinson conditi da 8 assist. In doppia cifra anche Galloway e Notae.

Risultati 24ª Giornata Serie A

Sabato 29 marzo

Ore 20:00

Sassari-Trapani 92-80

Domenica 30 marzo

Ore 16:30

Varese-Scafati

Ore 17:30

Cremona-Treviso

Ore 18:15

Trento-Brescia

Ore 19:00

Pistoia-Trieste

Ore 20:00

Venezia-Tortona

Lunedì 31 marzo

Ore 19:45

Virtus Bologna-Reggio Emilia

Ore 20:30

Napoli-Olimpia Milano

Classifica Serie A

Trapani 34* Virtus Bologna 32 Olimpia Milano 32 Trento 32 Brescia 32 Trieste 28 Reggio Emilia 28 Tortona 28 Venezia 26 Sassari 20* Treviso 18 Napoli 14 Scafati 12 Cremona 12 Varese 12 Pistoia 10

* Una partita in più

