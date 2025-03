“Serie A – Operazione Nostalgia al Granillo”, spunta il primo nome grosso: è ufficiale

StrettoWeb

Dopo diversi ex Reggina, spunta il primo “nome grosso” per il raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia” al Granillo di Reggio Calabria, che si terrà il 6 settembre. Si tratta di Nelson Dida, l’ex portiere brasiliano del Milan campione d’Europa e non solo. “ATTENZIONE. Lo sappiamo, siamo una pagina che parla di calcio, ma ci sentiamo in dovere di comunicare questa notizia. Da diversi giorni è stata avvistata una pantera nera che si aggira nei pressi di Reggio Calabria. Nel primo commento trovate un’altra foto del maestoso esemplare, taggate qui sotto le persone di Reggio Calabria per informarle. Scriveteci in privato se l’avete vista anche voi, soprattutto quelli che abitano a Reggio Calabria, grazie!”, si legge nel post della pagina.

E poi l’annuncio: “La Pantera si chiama Nelson e sarà con noi al raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria sabato 6 settembre. Per chi non avesse preso ancora posto sugli spalti (male), potete rimediare qui”.

