“Serie A – Operazione Nostalgia” al Granillo: dopo Dida ufficiale un altro ex portiere del Milan

“Detto. Fatto. Oggi è la giornata dei portieri. È arrivato il suo momento. È la sua prima volta al raduno di Operazione Nostalgia. È ufficiale: Christian Abbiati sarà con noi sabato 6 settembre al raduno di Reggio Calabria. Se ancora non hai preso il biglietto, guarda la foto del primo commento e guarda cosa sta arrivando a Reggio Calabria”. Un altro annuncio di “Serie A – Operazione Nostalgia” per il raduno del Granillo di Reggio Calabria: l’ex portiere di Juventus e Milan Christian Abbiati, che si aggiunge a Nelson Dida. I due sono stati primo e secondo portiere negli anni d’oro dei rossoneri.

Abbiati e Dida sono – per ora – gli unici due non ex Reggina presenti al raduno, ma ce ne saranno tanti altri.

