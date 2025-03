Serata cinema inglese a Reggio Calabria: cosa ne pensano i reggini? Film, quiz e interviste! | FOTO

StrettoWeb

L’avete mai visto un film in inglese? Non parliamo di film con i sottotitoli ma di vere e proprie produzioni in lingua originale. La domanda potrebbe essere divisiva. Per qualcuno, magari per chi proprio non riesce ad aspettare il doppiaggio in lingua italiana, vedere serie tv e film in lingua madre è la normalità. Per altri invece è una scelta inusuale: “siamo italiani, guardiamo il film in italiano”. Giusto. Eppure, cambiare lingua ogni tanto fa bene. È l’’esperimento sociale’ ideato da ih British School Reggio Calabria, la scuola di inglese che dal 1964 si occupa dell’insegnamento della lingua straniera sul territorio reggino formando generazioni e generazioni di studenti e professionisti. Innumerevoli le attività ‘outdoor’ che la scuola propone, seppur questa volta si debba parlare di out-classroom.

Sostituite l’aula con la sala del Cinema Aurora di Santa Caterina e avrete una ‘lezione’ d’inglese decisamente originale. Ih British School ha proposto la prima “Movie Night”, una serata cinema in lingua inglese, completamente gratuita e aperta a tutti nella quale poter far pratica con la lingua e socializzare le tante persone di tutte le età che hanno scelto di cimentarsi nell’iniziativa. Nell’intervallo anche un piccolo quiz per testare l’attenzione e la comprensione degli spettatori con in palio dei gadget a tema British!

Francesca Cotroneo, exams officer ed event organizer di ih British School, ha spiegato le finalità della serata cinema ai nostri microfoni sottolineandone le finalità didattiche e quelle sociali, i due grandi obiettivi che da sempre la scuola di inglese reggina persegue.

Serata Cinema British School RC, Francesca Cotroneo: "socialità e inglese per tutta la città"

I benefici di guardare un film in inglese

La serata fa parte di quel filone di eventi sociali che ih British School affianca al normale apprendimento sui banchi di scuola. Due orette, quelle dedicate alla visione del film “The Lost City” con Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe (Harry Potter) e Brad Pit aperto non soltanto agli studenti della scuola ma anche a docenti delle scuole reggine, enti e realtà del territorio, semplici curiosi e persone che hanno scelto di passare una serata diversa dal solito.

Una serata dal forte valore didattico come tutte quelle attività che permettono di immergersi in contesti di vita vera. Come spiegato dal professor Laurence Wood della ih British School “i benefici di guardare un film in lingua inglese sono molteplici, anche per chi ha iniziato da poco il suo percorso di apprendimento. Viene implementata la parte del ‘listening’, ovvero l’ascolto e la comprensione delle conversazioni; si aggiungono nuove parole al proprio vocabolario ed espressioni ‘slang’; viene migliorata la pronuncia ascoltando accenti differenti“.

Miglioramento della comprensione orale: uno degli ostacoli principali per chi studia una lingua è la comprensione dell’inglese parlato in contesti reali. I film permettono di ascoltare la lingua nella sua forma naturale, con accenti, intonazioni e velocità diverse. Questo aiuta gli studenti a familiarizzare con il ritmo e la musicalità dell’inglese, rendendo più facile la comprensione di madrelingua in conversazioni reali. Espansione del vocabolario e delle espressioni idiomatiche: i film offrono un’esposizione autentica a un linguaggio colloquiale, arricchito da slang ed espressioni idiomatiche che raramente si trovano nei libri di testo. Questo permette agli studenti di ampliare il proprio vocabolario in modo naturale e contestualizzato, rendendo l’apprendimento più efficace e immediato. Miglioramento della pronuncia e dell’intonazione: ascoltare attori madrelingua aiuta a migliorare la pronuncia, l’intonazione e l’articolazione delle parole. Ripetere alcune frasi o imitare il modo in cui i personaggi parlano può affinare la propria capacità di espressione e aumentare la sicurezza nel parlare inglese.

Serata cinema British School RC, il prof. Wood e i benefici di vedere un film in inglese

Cosa ne pensano gli spettatori?

Il giudizio finale di questo primo ‘esperimento’ di ih British School Reggio Calabria non può che essere espresso dagli spettatori. Per molti di loro è stata la prima volta, un momento sicuramente originale nel quale confrontarsi con una lingua straniera e un nuovo tipo di intrattenimento, nonché una serata diversa dal solito nella quale godersi un bel film e vivere un momento di socialità. Al termine del film, abbiamo chiesto alle persone presenti di dare un parere sincero sull’esperienza appena vissuta.

Serata Cinema British School RC: cosa ne pensano i reggini? Le interviste alla fine del film

