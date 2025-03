Seminario da Reggio a Catanzaro, il PD esprime solidarietà al Vescovo Morrone e alla Chiesa reggina

StrettoWeb

Il Partito Democratico esprime “solidarietà al Vescovo Fortunato Morrone ed alla Chiesa reggina, oggetto di un inopportuno e polemico tentativo di strumentalizzazione politica. Siamo convinti che la politica non debba e non possa interferire con le scelte e le decisioni che la Chiesa assume a tutti i suoi livelli e che, travalicare tale confine, rappresenterebbe una grave ed inopportuna ingerenza. Non possiamo, però, non esprimere preoccupazione per il rischio di depauperamento socio culturale della diocesi”.

“Infatti, siamo tutti convinti che il Seminario arcivescovile rappresenti una risorsa importante per la nostra città, non soltanto come centro di formazione dei sacerdoti, ma anche come spazio di formazione e di cura della spiritualità laicale e di promozione della vocazione sociale, intesa come formazione di persone capaci di donare la propria vita agli altri. Tale funzione è ancor di più importante oggi, in una società che educa all’egoismo ed all’edonismo, mettendo sempre più da parte i valori solidaristici ed i principi della dottrina sociale della Chiesa”.

“Siamo certi che il primo ad avere a cuore le sorti del seminario reggino sia il nostro Arcivescovo, pastore e guida della Conferenza Episcopale Calabra, al quale chiediamo la cortesia di un incontro anche al fine di offrire la nostra concreta collaborazione ed individuare le migliori soluzioni possibili per preservare l’interesse pubblico di formazione ed educazione delle coscienze”.

“Con la consapevolezza piena che la Chiesa Cattolica abbia da sempre svolto un ruolo importantissimo anche nella nostra città, formando donne e uomini capaci di trasformare positivamente la realtà cittadina con azioni concrete a favore delle persone, soprattutto di quelle più sfortunate. Siamo certi che insieme, mettendo da parte le polemiche, favorendo il dialogo costruttivo allo sciacallaggio mediatico, si possa fare il bene della Chiesa e della città”.

