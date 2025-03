Semifinali Scudetto, Cugliandro: “è la Reggio Bic più forte di sempre”. E sul paragone con la Panasonic…

StrettoWeb

Un traguardo che segna un prima e un dopo per lo sport calabrese. La Reggio Bic ha conquistato per la prima volta nella storia la qualificazione alle semifinali scudetto di basket in carrozzina, imponendosi in una trasferta fondamentale a Bergamo. Un risultato epocale per una squadra che, in meno di dieci anni di vita, sta riscrivendo i record del movimento sportivo regionale.

La partita a Bergamo: “Una prova di maturità”

“È andata sinceramente bene“, esordisce il coach Antonio Cugliandro, analizzando la prestazione della sua squadra. “All’inizio è stata sofferta, come ce l’aspettavamo: Bergamo cercava punti preziosi per la salvezza. Ma abbiamo giocato con serenità, ruotato bene la palla e trovato canestri facili. Qualche errore c’è stato, ma è stata una partita buona“. Un successo che vale l’accesso a un traguardo mai raggiunto prima da nessuna squadra di basket calabrese, nemmeno tra quelle “abili”.

La prossima sfida: Padova e il sogno scudetto

Ora la Reggio Bic attende Padova in una gara che promette fuoco. “Sarà difficile: per loro è l’ultima chance per salvarsi, quindi daranno il tutto per tutto“, avverte Cugliandro, che lancia un appello: “Invito tutta Reggio a sostenerci: sarà uno spettacolo da non perdere“. Poi, lo sguardo si sposta alle semifinali scudetto, con avversari ancora da definire tra Cantù, Porto Torres e Macerata. “Sono tutte fortissime, ma forse Santo Stefano è quella che ci crea più problemi“, ammette il coach.

“Sognavamo tutto questo, ma superare ogni aspettativa è magico”

A inizio stagione, qualcuno aveva paragonato questa Reggio Bic alla Panasonic, mitica squadra reggina degli anni ’80. “Fa piacere, ma noi stiamo scrivendo la nostra storia“, sorride Cugliandro. “In un territorio difficile come la Calabria, raggiungere questi risultati con una squadra giovane è incredibile“.

Tra i traguardi del 2025, spiccano la Coppa Italia e l’accesso alle finali Eurocup. “Vincere un trofeo in casa è stato speciale. Ora siamo tra le migliori 8 d’Europa… perché non sognare le prime quattro?“.

La squadra più forte di sempre

“Possiamo dirlo ad alta voce: questa è la Reggio Bic più forte di sempre“, scandisce il coach. “Ma il merito è dei ragazzi: hanno creato un gruppo coeso e migliorato giorno dopo giorno. Questo non è un punto d’arrivo, ma un trampolino“.

Con l’intera città ora al loro fianco, i pionieri del basket in carrozzina calabrese sono pronti a lottare per un altro capitolo di questa favola sportiva. E chissà che la storia non debba ancora essere riscritta…

Appuntamento al PalaCalafiore: sabato, ore 15.30, per vivere insieme il prossimo passo di un sogno che sta diventando realtà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.