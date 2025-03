Scossa di terremoto alle isole Egadi: paura a Trapani, Marsala e Palermo

StrettoWeb

Un terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito le isole Egadi alle 21:45 di questa sera, con epicentro localizzato in mare, nei pressi di Levanzo. Il sisma, avvenuto a una profondità di soli 5 km, è stato particolarmente avvertito in tutta l’area, scuotendo intensamente il suolo di Levanzo, Favignana e Marettimo. La scossa è stata percepita anche sulla costa occidentale della Sicilia, con segnalazioni di tremori da Trapani e Marsala fino a Palermo, dove molti residenti hanno riferito di aver avvertito chiaramente il movimento tellurico. Le autorità stanno effettuando verifiche per accertare eventuali danni a edifici e infrastrutture. Al momento non si segnalano criticità, ma la situazione è in costante monitoraggio. Seguiranno aggiornamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.