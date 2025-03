Scopelliti: “lavoriamo per restituire Reggio a chi la ama davvero, il Cdx regalerà un sogno e io mi adopererò per realizzarlo. Meloni premier eccellente”

StrettoWeb

“Voglio che finalmente questa città torni nelle mani di chi la ama, di chi si è sempre speso in modo disinteressato”: Peppe Scopelliti torna a parlare e lo fa ai microfoni di StrettoWeb con un’intervista-fiume. 38 minuti a 360 gradi dalla politica locale a quella nazionale, ovviamente focalizzate sul futuro di Reggio Calabria in vista delle prossime elezioni comunali. Scopelliti racconta nel dettaglio l’incontro con Francesco Cannizzaro alla Camera dei Deputati, l’unità di intenti e vedute per costruire una coalizione vincente, confermando per l’ennesima volta che “come ho già detto più volte in questi anni, non sono disponibile a candidarmi a Sindaco, io e la mia famiglia abbiamo già pagato un prezzo troppo alto in modo ingiusto, sono cose che si fa fatica anche a raccontare”.

Superate le speculazioni degli ultimi anni, Scopelliti chiarisce che “mi spenderò nel Centrodestra dando il mio contributo, e non poteva essere diversamente per chi è nato, cresciuto e ha sempre fatto parte di questa famiglia e di questa comunità, forse a qualcuno non era chiaro e pensava che non sarebbe andata così…”, inviando una frecciatina a chi forse sperava in un Centrodestra diviso. Nel corso dell’intervista, Scopelliti entra nel merito di molti temi sulla Reggio del futuro: importanti i passaggi sul ponte del Calopinace, il Parco Lineare Sud, ma anche i progetti per i nuovi alberghi sul Lungomare, la visione di una città turistica, lo spostamento dello stadio in periferia e la connessione della zona Sud della città con quella del centro oltre il litorale, ma anche il progetto della RAI dello Stretto che si potrebbe rispolverare in ottica della realizzazione del Ponte sullo Stretto.

“Dobbiamo avere il coraggio di osare, proporre una visione, un progetto, un sogno di città che spero che il centrodestra saprà regalare ai reggini nella prossima competizione elettorale, e io mi adopererò affinché questo si realizzi” dice Scopelliti in uno dei passaggi più coinvolgenti dell’intervista in cui non mancano critiche molto pesanti sull’operato di Giuseppe Falcomatà in questi 11 anni alla guida della città.

Importante anche il commento sul governo Meloni: “questo governo potrà realizzare il Ponte sullo Stretto perchè percepisco che Giorgia Meloni, un eccellente Presidente del Consiglio, vincerà di nuovo le elezioni nel 2027 e quindi rimarrà a Palazzo Chigi ancora a lungo: sta dimostrando di essere autorevole, capace, di avere un grande feeling con gli italiani e soprattutto Giorgia Meloni è un Presidente che non è né condizionabile né ricattabile, è una donna libera ed è un grande punto di forza in politica perchè non sempre in politica questo si verifica. Solo lei, con questo governo, può cambiare le sorti di questo Paese e ha la capacità di guardare all’interesse nazionale”.

L’intervista completa nel video:

