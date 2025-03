Scontro Scarcella-Agostinelli, anche Milia al fianco del Sindaco di Gioia Tauro

StrettoWeb

“Il comportamento tenuto da Andrea Agostinelli, Presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, che ha attaccato in maniera non conforme alla legge il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, rappresenta un comportamento non soltanto eticamente scorretto ma sicuramente lontano dalle regole della democrazia”. Ad affermarlo in una nota è Federico Milia, coordinatore regionale della Calabria di Forza Italia giovani.

“Le recenti condotte poco scrupolose di Agostinelli nella gestione del Porto, come la mancata adozione del piano regolatore portuale per oltre 10 anni, sono state l’oggetto di un preciso rilievo effettuato dalla Giunta di Gioia Tauro, che evidentemente non è stato gradito dal Presidente dell’Autorità. Nell’accusare il sindaco di Gioia Tauro di grave insubordinazione nei suoi confronti, essendo la stessa Scarcella una dipendente dell’ente portuale attualmente in aspettativa per l’espletamento della carica istituzionale, Agostinelli dimentica però che Simona Scarcella nella sua qualità di sindaco soggiace soltanto all’applicazione della costituzione e della legge”.

“Quella stessa legge che, espressamente richiamata dal decreto legislativo numero 24 del 2023, esclude che la responsabile anticorruzione possa essere fatto oggetto di procedimenti disciplinari per atti e fatti connessi all’esercizio delle sue funzioni che la obbligano alle segnalazioni all’autorità giudiziaria. Non dimentichiamo che già l’autorità nazionale anticorruzione con la delibera numero 473 del 18 ottobre 2023 aveva sanzionato Andrea Agostinelli per comportamenti persecutori sempre nei confronti dell’attuale sindaco di Gioia Tauro, evidentemente troppo attenta ai controlli sull’attività dell’ente”.

“Oltre alle condotte già menzionate, al contempo non possiamo tralasciare le becere affermazioni di una parte del PD che dichiara legittimi i provvedimenti disciplinari di Agostinelli contro Scarcella, fondati su atti allo stato sub iudice. Di fatto, invece, riteniamo ci sia un accanimento personale nei confronti di una dipendente, Scarcella appunto, alla quale Agostinelli aveva già cercato di impedire la candidatura a sindaco chiedendo addirittura un parere all’avvocatura generale dello Stato, ovviamente favorevole alla libertà costituzionalmente garantita del diritto di elettorato attivo”.

“Di fronte a questi fatti così gravi, è nostro dovere evidenziare la prevaricazione di ogni limite da parte di Agostinelli nei confronti di un soggetto membro di diritto del comitato di gestione. Per tutti questi motivi, i giovani di Forza Italia Calabria si schierano al fianco di un Sindaco determinato, coraggioso e dalla schiena dritta, certi che questa terra abbia bisogno di esempi come quello di Simona Scarcella”.

