Sconfitta casalinga per la SSD UniMe contro Roma

Per la SSD UniMe inizia con una battuta d’arresto il girone di ritorno del campionato di Serie B di pallanuoto maschile. Alla Cittadella Sportiva Universitaria il team allenato da Coach Misiti impatta in una sconfitta per mano della Roma Waterpolo che, al termine di un match combattuto e vibrante, passa con il finale di 10-8 e restituisce ai messinesi lo sgarbo subito all’andata, quando Giacoppo e compagni si imposero anche in quel caso con due gol di vantaggio (14-12).

La lotta nella parte altissima della classifica del Girone 4, quindi, con un intero girone di ritorno ancora da giocare e con sorpassi e contro sorpassi continui, si fa più avvincente che mai. Lo stop della Cittadella, infatti, costringe gli universitari ad essere nuovamente scavalcati in graduatoria dall’Ortigia Academy, vincente per 14-5 sul fanalino di coda Basilicata Nuoto 2000 ed adesso avanti due lunghezze sui peloritani (23 punti). Mantiene sempre la testa del Girone 4 la Nuoto 2000 Napoli che, però, si fa fermare sul pari in casa del Villa Aurelia SC e non riesce ad allungare in classifica. Anche dietro il terzetto di testa la situazione si presenta molto interessante, con il San Mauro Nuoto che vince in casa della Copral Waterpolo (10-9) e si attesta saldamente in quarta posizione, adesso solo due lunghezze dietro ai grigio-azzurri.

L’obiettivo per la SSD UniMe è quello di rialzare immediatamente la testa, anche se il calendario mette sulla strada della truppa allenata da Coach Misiti il big match tutt’altro che agevole in casa della capolista Nuoto 2000 Napoli (Sabato 15 marzo, ore 13.00, Piscina Scandone). In quell’occasione potrà essere pronta ad approfittarne l’Ortigia Academy, ospite del Circolo Villani Prisco, cosi come il San Mauro Nuoto, atteso dal derby partenopeo in casa della Cesport Italia.

Classifica dopo il decimo turno

Nuoto 2000 Napoli 25 Ortigia Academy 23 SSD UniMe 21 San Mauro Nuoto 19 Copral Waterpolo 16 Cesport Italia 15 Roma Waterpolo 12 Circolo Villani S. Prisco 9 Villa Aurelia SC 4 Basilicata Nuoto 2000 3

