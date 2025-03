Scioglimento del Comune di San Luca, Klaus Davi: “purtroppo il mio scoop è stato confermato”

StrettoWeb

“Ben dieci giorni fa avevo anticipato una notizia scontata dell’imminente scioglimento di San Luca e già resa nota con assoluta certezza e che giornali anche nazionali avevano riportato con risalto. Lo scioglimento di San Luca è un atto prevedibile e scontato già deciso a tavolino mesi fa. Speriamo almeno che ci risparmino la storia stucchevole delle parentele”. Klaus Davi ha così commentato la notizia dello scioglimento di San Luca (RC), insieme ai comuni di Poggiomarino (NA) e Tremestieri Etneo (CT), deliberato stamattina dal Consiglio dei Ministri, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa.

La notizia è diventata ufficiale ufficiale solo oggi ma il giornalista l’aveva anticipata lo scorso 15 marzo con una nota diffusa a stampa e tv. Ma le anticipazioni non si fermano qui. In merito a una retata nei riguardi delle gruppi criminali di Arghillà, in data 22 marzo Klaus Davi aveva realizzato un’intervista a un affiliato che parlava di un’imminente retata relativa a un arsenale scoperto dai carabinieri proprio nello stesso quartiere. Previsione che si è puntualmente confermata appena 5 giorni dopo.

