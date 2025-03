Sciame sismico nel catanzarese: tre scosse avvertite e scuole evacuate

StrettoWeb

Non si ferma lo sciame sismico che sta interessando il catanzarese. Tra la notte e la tarda mattinata sono state avvertite tre scosse due di magnitudo 2.0 e 2.4 verificatesi nella notte rispettivamente alle 4,12 e alle 4.50 con epicentro a Miglierina e una di magnitudo 2.6 registrata in tarda mattinata alle 12:30 e avvertita anche a Catanzaro, in particolare nella zona del centro storico. L’ultimo movimento tellurico ha provocato l’evacuazione di alcune scuole del capoluogo con gli alunni che si sono portati all’esterno per poi rientrare e riprendere le lezioni.

La situazione legata alla sequenza sismica in atto sarà domani al centro di un vertice convocato dal prefetto del capoluogo calabrese Castrese De Rosa alla presenza oltre che del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita anche dei primi cittadini dei comuni interessati e del dirigente della Protezione civile regionale Domenico Costarella.

