Sant’Eufemia: Polimeni soddisfatto per l’approvazione della mozione per lo sportello del cittadino

StrettoWeb

Il capogruppo della Lega al Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Giuseppe Polimeni, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della mozione presentata dal gruppo Lega Salvini Premier, riguardante l’istituzione dello “Sportello del Cittadino”. La decisione, che ha visto il pieno sostegno di tutti i consiglieri comunali, rappresenta un importante passo avanti per la comunità locale, con un impatto significativo sulla vita dei cittadini.

“Giornata importante”

“È una giornata importante per il nostro comune – ha dichiarato Polimeni – poiché l’approvazione di questa mozione porta un cambiamento concreto per la nostra amministrazione e, soprattutto, per i nostri cittadini. Lo sportello del cittadino sarà un punto di riferimento fondamentale, un servizio di grande valore che permetterà di avvicinare l’amministrazione alle persone e di semplificare molte delle pratiche burocratiche quotidiane”. “Con la creazione di questo sportello – ha continuato Polimeni – vogliamo eliminare le lungaggini burocratiche e rendere più trasparente l’intero processo amministrativo. Questo è un esempio di come la politica locale può essere vicina alla gente, rispondendo concretamente ai bisogni quotidiani”.

Benefici

I benefici per la comunità sono molteplici: non solo una semplificazione delle pratiche amministrative, ma anche un maggiore senso di inclusività e partecipazione. Concludendo, il capogruppo Polimeni ha sottolineato che l’approvazione di questa mozione è solo il primo passo di un percorso che mira a rendere il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte sempre più vicino e attento alle esigenze dei suoi abitanti. L’attivazione dello sportello del cittadino, dunque, rappresenta una grande opportunità per il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, con la speranza che diventi un modello di efficienza e servizio per altre realtà locali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.