Santa Teresa di Riva: al termine dei festeggiamenti di Carnevale danneggia tre moto ed un’auto, giovane denunciato

Questa notte, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno deferito in stato di libertà un 24enne romeno, in quanto ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato. Nella tarda serata di ieri, a Santa Teresa di Riva, al termine dei festeggiamenti carnevaleschi, i Carabinieri, sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini per la presenza di un soggetto in stato di alterazione poi identificato nel 24enne.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, senza alcun apparente motivo, ha arrecato danni a tre motocicli ed un’autovettura parcheggiati lungo una via, utilizzando una transenna. Tuttavia, alla vista dei militari dell’Arma, l’individuo si è immediatamente fermato venendo bloccato e portato in caserma. Il predetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato contestato. Sono in corso accertamenti per definire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

