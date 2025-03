Sanità in Calabria, Antoniozzi: “importanti progressi grazie all’impegno di Occhiuto e del governo”

StrettoWeb

“La Calabria ha fatto passi in avanti importanti sulla sanità“. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Ringrazio Roberto Occhiuto per gli sforzi che sta compiendo e, insieme a lui, ringrazio il governo per l’attenzione che sta rivolgendo alla nostra regione. La strada è dura e difficile ma i progressi si vedono- prosegue Antoniozzi- e vanno di pari passo con l’impegno del governo Meloni. Al ministro Schillaci e al sottosegretario Gemmato va il mio ringraziamento- dice Antoniozzi- anche per l’impegno che stanno profondendo a livello nazionale. A breve si rinnoverà il Consiglio superiore della Sanità e auspichiamo una inversione di tendenza rispetto alle nomine effettuate all’epoca dal ministro Speranza“.

