Sanità, Furgiuele (Lega): “l’uscita dal commissariamento un segnale importante per tutta la Calabria”

“Un segnale importante per il territorio e i cittadini l’uscita, a breve, dal commissariamento della sanità calabrese dopo oltre 15 anni. I calabresi hanno dovuto fare i conti per troppo tempo con un sistema non all’altezza delle loro esigenze, costringendoli a dover subire disagi insostenibili, ancor più gravosi per quei pazienti che devono convivere con patologie maggiori”. Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.

“Ora è urgente accelerare con la realizzazione di nuove strutture, al fine di garantire un servizio sempre migliore, capillare ed efficiente a tutta la regione”, aggiunge.

