Sanità in Calabria, il Pd: “Governo smentisce Occhiuto sugli ospedali”

“Il governo smentisce il commissario alla Sanità calabrese, con la dichiarazione dello stato di emergenza per le criticità del sistema ospedaliero regionale. È un fatto gravissimo: significa che Roberto Occhiuto ha mentito senza controllo“. E’ quanto afferma il Pd della Calabria in merito alla decisione del Consiglio dei ministri di deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza per dodici mesi “in relazione alla situazione di criticità in atto concernente il sistema ospedaliero della Regione Calabria“. “Per tre anni – sostengono i dem calabresi in una nota – abbiamo denunciato inascoltati i ritardi, le omissioni, gli errori, le carenze e le bugie riguardo alla gestione del sistema ospedaliero della Regione Calabria, tutti dati tristemente confermati anche durante il tour che in queste settimane stiamo facendo tra le strutture regionali. Ora la verità è venuta a galla e il consiglio dei ministri ha addirittura assunto un provvedimento straordinario”. “Pertanto, per salvare la faccia – conclude il comunicato stampa del Pd Calabria – Occhiuto dovrebbe immediatamente lasciare l’incarico di commissario alla sanità“.

