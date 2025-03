Sanità Calabria, Occhiuto nominato Commissario per l’emergenza ospedaliera | DETTAGLI

StrettoWeb

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, già commissario della sanità calabrese, è stato nominato commissario straordinario per l’emergenza ospedaliera nella regione. La nomina è stata disposta dal capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano, tramite un’ordinanza, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri il 7 marzo scorso.

La richiesta di nomina era stata avanzata dallo stesso Occhiuto il 5 febbraio, tramite una comunicazione ufficiale, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione di nuovi ospedali e interventi infrastrutturali nel settore sanitario. Tra le strutture coinvolte figurano i nuovi ospedali della Sibaritide, di Vibo Valentia, della Piana di Gioia Tauro e di Locri, oltre agli interventi finanziati dall’Inail per le Aziende Gom e Asp di Reggio Calabria, l’Azienda ospedaliera di Cosenza, l’Aou di Catanzaro e l’Asp di Crotone.

L’ordinanza della Protezione Civile, elaborata in collaborazione con l’Inail e la Regione Calabria, sottolinea l’urgenza della situazione, che richiede misure straordinarie in deroga alla normativa vigente per garantire interventi tempestivi ed efficaci.

Nel suo nuovo incarico, svolto a titolo gratuito, Occhiuto potrà avvalersi delle strutture regionali, degli enti territoriali, delle amministrazioni statali e della Protezione Civile. Inoltre, potrà definire con le forze dell’ordine l’assegnazione di personale necessario, con i relativi costi a carico del bilancio regionale.

La soddisfazione di Mancuso

“L’incarico di Commissario per l’emergenza ospedaliera in Calabria è la dimostrazione della grande fiducia di cui gode il presidente Roberto Occhiuto. Fiducia dovuta, nonostante le sterili polemiche di un’opposizione che finge di dimenticare quali erano le condizioni comatose del Servizio sanitario regionale, all’ottimo lavoro fin qui svolto per razionalizzare e modernizzare la sanità calabrese. Anche nell’impegno di accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi in ambito sanitario dei nuovi ospedali della Sibaritide, di Vibo Valentia, della Piana di Gioia Tauro, di Locri, e di quelli finanziati dall’Inail per le Aziende Gom Reggio Calabria, Asp Reggio Calabria, Ao Cosenza, Aou Catanzaro, Asp Crotone, la Lega è pronta a fare responsabilmente la propria parte per rendere concreto il diritto alla salute dei calabresi”. E’ quanto afferma Filippo Mancuso, presidente del consiglio regionale e commissario della Lega Calabria.

