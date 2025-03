Sanità, anche Baldino (M5S) attacca Occhiuto: “è al collasso perchè è un bancomat politico di Occhiuto”

StrettoWeb

“La sanità calabrese è al collasso, ma il centrodestra continua a trattarla come una mangiatoia di soldi, voti e consenso. Un sistema che ha fallito su tutta la linea, utilizzando la sanità pubblica come bancomat politico senza risolvere nemmeno uno dei problemi strutturali della regione. Le “soluzioni” di Occhiuto e Forza Italia? Pannicelli caldi e deroghe a tutte le regole. Hanno pensato di tamponare l’emergenza con i medici cubani, senza affrontare le vere criticità: la carenza di personale, i pronto soccorso al collasso, la mobilità sanitaria passiva che pesa sulle famiglie calabresi. Ma questi palliativi stanno per finire e quando la neve si scioglierà resterà solo il vuoto delle soluzioni promesse”.

“Non contento dei superpoteri già accumulati come governatore e commissario ad acta, Occhiuto si è fatto nominare commissario del commissario, per poter derogare a tutte le norme, soprattutto quelle sugli appalti per la costruzione dei nuovi ospedali. Si deroga “ogni disposizione vigente” per gestire oltre 1 miliardo di euro destinato all’edilizia sanitaria, finendo così per alimentare un sistema clientelare che ha sempre visto usare la sanità per fini politici, lasciando i cittadini senza cure adeguate”.

“L’effetto di tutto questo? Per i cittadini zero miglioramenti, per Occhiuto e Forza Italia un’enorme abbuffata di nomine, appalti e clientele da spendere per le prossime elezioni. Basta usare la sanità come strumento di potere!”, così il deputato M5S Vittoria Baldino con un post su fb dove ringrazia il Gruppo Territoriale di Reggio Calabria per il convegno promosso ieri sulla sanità di cui è stata ospite insieme ad altri autorevoli relatori. Infine, un appello ai calabresi perché partecipino numerosi alla manifestazione di sabato 29 marzo a Cosenza dove, oltre a manifestare contro lo scippo di democrazia con l’ingresso abusivo di Andre Gentile alla Camera, ci sarà occasione anche di denunciare i disastri sulla sanità e le infrastrutture dei governi regionale e nazionale.

